Destination surréalisme : voyage au Pays des rêves fous, Parc du Grand Sud, Lille

Destination surréalisme : voyage au Pays des rêves fous Samedi 23 mai, 14h00 Parc du Grand Sud Nord

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00

Samedi 23 mai 2026, à 14h00, découvrez Destination surréalisme : voyage au Pays des rêves fous, par les classes de danse du Conservatoire.

INFORMATIONS

Samedi 23 mai 2026 à 14h00

Le Grand Sud, 50 rue de l’Europe, Lille

️ Entrée libre sur réservation

Parc du Grand Sud Rue de l’Europe, Lille Lille 59024 Lille-Sud Nord Hauts-de-France

Par les élèves danseurs