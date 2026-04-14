Destination surréalisme : voyage au Pays des rêves fous, Parc du Grand Sud, Lille
Destination surréalisme : voyage au Pays des rêves fous, Parc du Grand Sud, Lille samedi 23 mai 2026.
Destination surréalisme : voyage au Pays des rêves fous Samedi 23 mai, 14h00 Parc du Grand Sud Nord
Entrée libre sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00
Samedi 23 mai 2026, à 14h00, découvrez Destination surréalisme : voyage au Pays des rêves fous, par les classes de danse du Conservatoire.
INFORMATIONS
Samedi 23 mai 2026 à 14h00
Le Grand Sud, 50 rue de l’Europe, Lille
️ Entrée libre sur réservation
Parc du Grand Sud Rue de l’Europe, Lille Lille 59024 Lille-Sud Nord Hauts-de-France
Par les élèves danseurs
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