Désunis par les liens du mariage, par la compagnie Théâtrez-Vous Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Informations pratiques

Sens

Désunis par les liens du mariage, par la compagnie Théâtrez-Vous

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 21:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Un jeune marié est retrouvé mort dans son salon le jour de son mariage…

Venez découvrir une pièce inspirée Du mariage Forcé de Molière.

Et si le dernier mot vous appartenait ? .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

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English : Désunis par les liens du mariage, par la compagnie Théâtrez-Vous

L’événement Désunis par les liens du mariage, par la compagnie Théâtrez-Vous Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais