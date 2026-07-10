Désunis par les liens du mariage, par la compagnie Théâtrez-Vous Rue Saint-Pierre le Vif Sens
samedi 28 novembre 2026 · Rue Saint-Pierre le Vif · Sens
Informations pratiques
Sens
Désunis par les liens du mariage, par la compagnie Théâtrez-Vous
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 21:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Un jeune marié est retrouvé mort dans son salon le jour de son mariage…
Venez découvrir une pièce inspirée Du mariage Forcé de Molière.
Et si le dernier mot vous appartenait ? .
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03
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English : Désunis par les liens du mariage, par la compagnie Théâtrez-Vous
L’événement Désunis par les liens du mariage, par la compagnie Théâtrez-Vous Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais
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