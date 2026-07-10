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AGENDA · Sens

Désunis par les liens du mariage, par la compagnie Théâtrez-Vous Rue Saint-Pierre le Vif Sens

samedi 28 novembre 2026 · Rue Saint-Pierre le Vif · Sens

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Rue Saint-Pierre le Vif
Adresse
La Scène
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
7 7 7 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sens

Désunis par les liens du mariage, par la compagnie Théâtrez-Vous

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 21:00:00
fin : 2026-11-28

Date(s) :
2026-11-28

Un jeune marié est retrouvé mort dans son salon le jour de son mariage…
Venez découvrir une pièce inspirée Du mariage Forcé de Molière.
Et si le dernier mot vous appartenait ?   .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03 

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English : Désunis par les liens du mariage, par la compagnie Théâtrez-Vous

L’événement Désunis par les liens du mariage, par la compagnie Théâtrez-Vous Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais

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