Détective Nounours : une enquête de longue haleine, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Détective Nounours : une enquête de longue haleine 7 et 8 octobre 2023 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Gratuit dans le cadre de la Fête de la science

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T11:00:00+02:00

Fin : 2023-10-08T18:00:00+02:00 – 2023-10-08T19:00:00+02:00

Avec l’association les Jeunes Bioinformaticiens de France (JeBiF)

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Au secours, on a volé les chocolats de Nounours ! À travers trois ateliers, découvrez quelques outils de bioinformatique qui l’aideront à retrouver le coupable… et ses chocolats ! FDS Fête de la science