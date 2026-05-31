/ / /, Deus ex machina, Bordeaux

/ / / Samedi 27 juin, 20h00 Deus ex machina Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T20:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-27T20:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:59:00+02:00

À l’occasion du Mois des Fiertés 2026, Bordeaux Rock, Medusyne et La Bordelle s’associent pour imaginer une soirée queer, féministe et résolument festive, pensée comme un espace de liberté, de visibilité et de célébration.

Une soirée où le drag rencontre le rock et l’électro, où les identités s’expriment sans filtre et où la scène devient un espace d’expression totale.

Le samedi 27 juin, de 20h à 1h, c’est une programmation mêlant performances drag, live et DJ sets, portée par des artistes engagé·es aux esthétiques multiples qui aura lieu à Deus ex Machina ce soir là (entrée gratuite)

Cette collaboration entre trois acteurs majeurs de la scène culturelle bordelaise affirme une ambition commune : soutenir la création queer et féministe, encourager la représentation et proposer un événement fédérateur au cœur d’un mois symbolique pour les luttes LGBTQIA+.

Plus qu’une fête, cette soirée est une invitation à se rassembler, à s’exprimer et à célébrer ensemble, là où le militantisme et le plaisir collectif se rencontrent pour faire vibrer Bordeaux au rythme de la diversité.

AU PROGRAMME :

​STACEY X – Nightcore (Live)

Stacey x, duo formé par Dolly Blu & DJ Donna, réuni autour d’un même péché mignon : la Nightcore. Entre mignonnerie assumée, chaos maîtrisé et basses qui claquent, leur univers navigue entre euphorie et saturation. Elles ont déjà fait vibrer des scènes pour BSA et Spark, et ont sorti leur premier track sur la compilation Nightcore4TotalSluts, en collaboration avec Brutal Slap Academy.

ANABELL:3 – Edgy Music (Live)

C’est le nouveau projet réunissant trois artistes : Wino na, Anabelle Crystal et Hugo Verdier, issus de la très brumeuse scène gravitant autour du label bordelais Amour Sisterhood. Le trio oscille, dans une vision moderne, entre shoegaze et slacker rock, porté par une alternance de voix oniriques et désabusées. Le tout s’appuyant sur un tapis de rythmes électroniques, aux influences trip hop et breakbeat.

CHLORYSS – Nymphe • Transfem (Show Drag)

Artiste drag aux multiples facettes, chloryss vous transportera dans son univers singulier. Enrichie de par son cursus en arts plastiques, elle associe avec goût culture pop et références classiques. Tantôt colorée et piquante, tantôt sobre et mélancolique, elle saura vous séduire perchée sur ses talons hauts.

​LUCY – Drag • Demon • Doll (Show Drag)

De rouge et noir vêtue, Lucy se joue du genre comme bon lui semble. Aussi bien séductrice que dramatique, cette succube punk aux allures Broadway, à la taille cintrée et l’aura infernale, est prête à venir vous envoûter afin de dérober un peu d’énergie dans l’espoir de danser jusqu’au bout de la nuit.

BORDELLE – Dj Set Collectif

Ce collectif transforme chaque espace en scène vivante, grâce à ses sets musicaux, et performances. À Bordeaux, Bordelle célèbre toutes les identités et inventent des expériences festives inclusives où le dancefloor devient leur terrain de création.

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• SAMEDI 27 JUIN

• DEUS EX MACHINA – The Hangar Of Tenacity : Quai des Chartrons – Bdx

• À partir de 20h00

• GRATUIT

• Une coproduction : Bordeaux Rock / Medusyne / La Bordelle / DEUS / AZIMUT

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• Bar et restauration sur place.

​• Toute l’équipe vous invite à adopter une attitude bienveillante et respectueuse envers tout.e.s. Aucun acte discriminant ne sera toléré pendant cette soirée.

Deus ex machina quai des chartrons Bordeaux 33075 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Une soirée où le drag rencontre le rock et l’électro, où les identités s’expriment sans filtre et où la scène devient un espace d’expression totale.