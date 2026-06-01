Deux duos , deux ambiances chez Jo’S, Restaurant chez Jo’s, Gif-sur-Yvette

Deux duos , deux ambiances chez Jo’S Dimanche 21 juin, 21h30 Restaurant chez Jo’s Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T21:30:00+02:00 – 2026-06-21T22:45:00+02:00

Fin : 2026-06-21T21:30:00+02:00 – 2026-06-21T22:45:00+02:00

Venez écouter et vous laissez charmer par Smalljump ,duo guitare voix remarquable.

[Instagram @smalljump.music](Instagram @smalljump.music)

Restaurant chez Jo’s 7, rue Raoul Dautry – Gif sur Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 82 98 09 »}]

Venez écouter et vous laissez charmer par Smalljump ,duo guitare voix remarquable.

©Smalljump