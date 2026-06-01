« Deux palais, une histoire » du palais des comtes de Provence au palais Verdun de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Aix-en-Provence
« Deux palais, une histoire » du palais des comtes de Provence au palais Verdun de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Aix-en-Provence samedi 19 septembre 2026.
« Deux palais, une histoire » du palais des comtes de Provence au palais Verdun de la cour d’appel d’Aix-en-Provence Samedi 19 septembre, 10h00 Cour d’appel d’Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
• Présentation du fonctionnement de la cour d’assises : inscription préalable : Journées européennes du Patrimoine – Cour d’appel d’Aix-en-Provence | Framaforms.org (dans la limite des places disponibles sessions de 10h30 à 12h00 et de 14h00 à 15h30)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
• Présentation du fonctionnement de la cour d’assises :
• Parcours d’exposition : présentation du ministère de la Justice et de ses acteurs, histoire de la cour via des panneaux installés dans la salle des pas perdus, Une exposition consacrée au colloque « Cézanne et le droit » du 5 juin 2025 sera également visible. Des visites commentées sont proposées tout au long de la journée.
• Présentation des costumes d’audience : La chambre du conseil accueille l’exposition des différents costumes d’audience. .
• Projection en continu en salle Éric NEGRON d’un diaporama dédié à la cour, retraçant son histoire et son organisation actuelle.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence 20 place Verdun, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 33 80 00 http://www.ca-aixenprovence.justice.fr
• Présentation du fonctionnement de la cour d’assises :
©COUR D’APPEL AIX-EN-PROVENCE
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