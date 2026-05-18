Devenez Maître du jeu : atelier d’initiation à l’écriture d’un scénario Médiathèque Françoise Sagan Paris

Vous avez animé quelques parties de jeu de rôle, mais vous aimeriez maintenant écrire vos propres scénarios dans l’univers de votre choix ?

Les bibliothécaires vous proposent un atelier d’écriture collective pour comprendre la forme du récit, les spécificités d’une aventure qui sera jouée et les éléments essentiels de la préparation. Après une courte partie théorique, on réfléchira ensemble à des idées avant d’écrire l’histoire en la découpant en scènes.

Prérequis : avoir déjà été Maître du jeu ou avoir suivi la formation précédente.

Venez découvrir le rôle de maître du jeu sous un nouvel angle : écrivez votre propre scénario !

Le samedi 13 juin 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T18:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr



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