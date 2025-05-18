Laval

D’histoire(s) et d’architecture Les secrets du Quarante

40 Rue du Britais Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

D’histoire(s) et d’architecture Les secrets du Quarante

Installé dans l’ancienne agence du Crédit Foncier, Le Quarante mêle patrimoine bâti et création contemporaine. Du hall d’accueil aux espaces les plus secrets, suivez les médiateurs de Laval Patrimoine pour découvrir l’histoire étonnante du bâtiment, ses lieux insolites, et comprendre les choix architecturaux qui ont transformé cette ancienne banque en un espace culturel vivant.

Jeudi 6 juin à 14h30

Gratuit | Visite commentée .

40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

History and architecture: The secrets of Le Quarante

L’événement D’histoire(s) et d’architecture Les secrets du Quarante Laval a été mis à jour le 2026-05-11 par LAVAL TOURISME