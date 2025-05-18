D’histoire(s) et d’architecture Les secrets du Quarante Laval
D’histoire(s) et d’architecture Les secrets du Quarante Laval samedi 6 juin 2026.
Laval
D’histoire(s) et d’architecture Les secrets du Quarante
40 Rue du Britais Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
D’histoire(s) et d’architecture Les secrets du Quarante
Installé dans l’ancienne agence du Crédit Foncier, Le Quarante mêle patrimoine bâti et création contemporaine. Du hall d’accueil aux espaces les plus secrets, suivez les médiateurs de Laval Patrimoine pour découvrir l’histoire étonnante du bâtiment, ses lieux insolites, et comprendre les choix architecturaux qui ont transformé cette ancienne banque en un espace culturel vivant.
Jeudi 6 juin à 14h30
Gratuit | Visite commentée .
40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
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English :
History and architecture: The secrets of Le Quarante
L’événement D’histoire(s) et d’architecture Les secrets du Quarante Laval a été mis à jour le 2026-05-11 par LAVAL TOURISME
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