Di, Das & Calie Espace Fayolle Guéret
vendredi 12 mars 2027 · Espace Fayolle · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Di, Das & Calie
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-12 18:30:00
fin : 2027-03-12 19:10:00
Date(s) :
2027-03-12
Di, Das & Calie, dis-moi, c’est quoi le théâtre ?
Une belle histoire à raconter. Des personnages pour jouer. Des petites oreilles pour écouter. Des comédiens et comédiennes pour incarner. Des décors et des objets pour imaginer. Des costumes pour se transformer.
Du maquillage pour se grimer. Des voix pour parler et chanter. Et beaucoup de didascalies à mémoriser…
À partir de 2 ans. .
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr
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English : Di, Das & Calie
L’événement Di, Das & Calie Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret
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