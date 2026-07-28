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AGENDA · Guéret

Di, Das & Calie Espace Fayolle Guéret

vendredi 12 mars 2027 · Espace Fayolle · Guéret

Di, Das & Calie Espace Fayolle Guéret

Informations pratiques

Début
vendredi 12 mars 2027
Fin
vendredi 12 mars 2027
Heure de début
18:30:00
Lieu
Espace Fayolle
Adresse
6 Avenue Fayolle
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif
7 7 Tarif réduit

Guéret

Di, Das & Calie

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-12 18:30:00
fin : 2027-03-12 19:10:00

Date(s) :
2027-03-12

Di, Das & Calie, dis-moi, c’est quoi le théâtre ?
Une belle histoire à raconter. Des personnages pour jouer. Des petites oreilles pour écouter. Des comédiens et comédiennes pour incarner. Des décors et des objets pour imaginer. Des costumes pour se transformer.
Du maquillage pour se grimer. Des voix pour parler et chanter. Et beaucoup de didascalies à mémoriser…
À partir de 2 ans.   .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94  lagueretoise@ville-gueret.fr

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English : Di, Das & Calie

L’événement Di, Das & Calie Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret

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