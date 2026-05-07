Diableries Gourmandes Square Houdaille Avallon
Diableries Gourmandes Square Houdaille Avallon dimanche 12 juillet 2026.
Avallon
Diableries Gourmandes
Square Houdaille Route de Cousin-le-Pont Avallon Yonne
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 20:30:00
fin : 2026-07-16 22:00:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-26
Dans une bureaucratie céleste où l’arrivée d’un nouveau venu semble bouleverser l’ordre établi, un étrange vent de panique souffle sur les étages inférieurs.
la Gourmandise, l’un des sept péchés capitaux, est en train de s’évaporer. Pourquoi la redoutable Madeleine, jadis terreur des diététiciens , a-t-elle soudainement changé de silhouette pour devenir une créature de rêve ? Quel secret cache-t-elle dans ses recettes qui semblent désormais rendre hommage à la vie plutôt qu’à la débauche ?
À travers des dialogues savoureux, l’auteur humanise les figures divines et démoniaques tout en explorant avec dérision les thèmes de la vie après la mort et des péchés capitaux.
Une comédie métaphysique où la vérité se cache peut-être entre une valise vide et un fondant au chocolat… .
Square Houdaille Route de Cousin-le-Pont Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 84 94 29 47
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English : Diableries Gourmandes
L’événement Diableries Gourmandes Avallon a été mis à jour le 2026-05-07 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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