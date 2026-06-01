Dialogue autour de l’ouvrage de Mohamed Métalsi : La main, l’argile et le feu. Serghini et les potiers de Safi, 2026, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau

Dialogue autour de l’ouvrage de Mohamed Métalsi : La main, l’argile et le feu. Serghini et les potiers de Safi, 2026 Vendredi 5 juin, 17h45 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:45:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T17:45:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Mohamed Métalsi, La main, l’argile et le feu. Serghini et les potiers de Safi, Malika Editions, 2026

« Mohamed Métalsi, ancien directeur culturel de l’Institut du monde arabe (IMA) et fin connaisseur du patrimoine marocain, s’est immergé dans l’atelier et la mémoire du maitre-potier Ahmed Serghini, un «artiste visionnaire» méconnu, un «bâtisseur d’un pont entre héritage et modernité», précise l’auteur, pour composer un ouvrage exceptionnel à mi-chemin entre récit, essai anthropologique et poésie. Le beau-livre publié par Malika Éditions en décembre 2025, réalisé avec le soutien de la Fondation BMCI, se présente comme une plongée dans un univers de gestes, de patience et de transmission. Page après page, la voix de l’auteur s’entrelace aux images pour retracer le parcours d’un maâlem d’exception et mettre en lumière la transmission d’un savoir-faire artisanal longtemps façonné dans l’ombre des ateliers. » – Karim Serraj, Le360, février 2026

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

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