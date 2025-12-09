Dialogue avec Serge Espace Noriac Limoges
mercredi 11 mars 2026
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Tarif : 14 EUR
2026-03-11
Dialogue avec Serge est un hommage vivant, libre et poétique à Serge Gainsbourg. Un spectacle musical et littéraire entre chansons revisitées, textes tirés de ses interviews et éclats de musique classique. Ni biopic, ni imitation, il s’agit d’une conversation imaginaire avec l’âme de Gainsbourg, recréée à travers la voix d’un récitant qui lui prête ses mots, ses silences, ses soupirs. Une chanteuse incarne les multiples muses de son œuvre Bardot, Birkin, mais aussi toutes les femmes rêvées, chantées, sublimées, consumées. Porté par un musicien complice, à la croisée du jazz, de la pop et de la chanson, le spectacle alterne ainsi entre fragments poétiques ou grinçants, nourris de vraies interviews sur l’amour, la provocation, l’enfance, la laideur, le génie, le déclin, et interprétations musicales de son répertoire. La compagnie La Panthère parfumée invite à entendre Serge autrement. .
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 24 98 70 lapanthereparfumee@gmail.com
