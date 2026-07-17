Dialogue Jazz, Conservatoire Léo Delibes, Clichy

Informations pratiques

Dialogue Jazz Jeudi 20 mai 2027, 20h30 Conservatoire Léo Delibes Hauts-de-Seine

tarif unique 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-20T20:30:00+02:00 – 2027-05-20T22:00:00+02:00

Fin : 2027-05-20T20:30:00+02:00 – 2027-05-20T22:00:00+02:00

Pour cette deuxième soirée de la Semaine de la Création Clichoise, le Théâtre Rutebeuf met à l’honneur deux musiciens qui enseignent au Conservatoire Léo Delibes tout en développant une carrière artistique reconnue sur les scènes de jazz actuelles.

La soirée s’ouvre avec le guitariste Nicolas Attié, dont le trio propose un jazz sensible et chaleureux où l’écriture dialogue constamment avec l’improvisation. Une musique vivante, portée par l’écoute et la complicité des musiciens.

En seconde partie, le contrebassiste et compositeur Antonin Pauquet présente Brumes, projet salué par la critique et distingué comme Révélation Jazz Magazine. À la croisée du jazz contemporain et des musiques traditionnelles françaises, ce quintet singulier fait se rencontrer valses, bourrées et improvisations dans un univers sonore aussi audacieux qu’envoûtant.

Cette soirée est l’occasion de découvrir une autre facette de deux artistes qui participent au quotidien à la vie du conservatoire tout en faisant rayonner leur musique bien au-delà de Clichy.

Un dialogue musical entre transmission, création et liberté d’inventer. Une soirée de découvertes et de rencontres musicales por

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre, 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

Le trio du guitariste Nicolas Attié ouvre la soirée avec un jazz sensible. Puis Antonin Pauquet présente Brumes, un quintet mêlant jazz contemporain et musiques traditionnelles françaises.

Claude Pauquet et Sara Ammouche