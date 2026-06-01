Diamants sur canapé (Breakfast at Tiffany’s), Cinéma Ermitage, Fontainebleau
Diamants sur canapé (Breakfast at Tiffany’s), Cinéma Ermitage, Fontainebleau dimanche 7 juin 2026.
Diamants sur canapé (Breakfast at Tiffany’s) Dimanche 7 juin, 20h00 Cinéma Ermitage Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T20:00:00+02:00 – 2026-06-07T22:05:00+02:00
Fin : 2026-06-07T20:00:00+02:00 – 2026-06-07T22:05:00+02:00
Chaque matin, au retour de fêtes extravagantes, Holly Golightly (Audrey Hepburn) prend son petit déjeuner en admirant la vitrine de Tiffany’s, le grand joaillier de la Cinquième avenue. Rêvant d’épouser un homme immensément riche, elle fait la connaissance de Paul Varjak (George Peppard), un écrivain timide qui vient tout juste d’emménager dans son immeuble. Pour cette adaptation de la nouvelle éponyme de Truman Capote, Blake Edwards signe une comédie mélancolique toute en rupture de tons, véritable conte de fée moderne aux dialogues irrésistibles. Mais surtout, il offre à Audrey Hepburn un rôle absolument inoubliable : vêtue de l’iconique robe noire imaginée par le couturier Hubert de Givenchy dont elle était l’égérie, la comédienne compose un personnage à l’opposé de sa propre personnalité mais partageant néanmoins avec elle le goût d’une élégance raffinée.
D’après le roman Breakfast at Tiffany’s de Truman Capote
Avec Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal
Cinéma Ermitage 6 Rue de France, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
Blake Edwards, Diamants sur canapé (Breakfast at Tiffany’s), 1961 © Park Circus
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