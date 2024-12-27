Diane Segard « Parades » Reims arena Reims
Diane Segard « Parades » Reims arena Reims vendredi 30 janvier 2026.
Marne
Diane Segard « Parades » Reims arena 24 Boulevard Jules César Reims Marne
Tarif : 39 – 39 – 89 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Tout public
Comment monter sur scène seule quand on est plus autruche que paon ? Quand on flippe à mort quoi…
En créant des personnages portant en eux l’hilarante tragédie quotidienne d’être soi et en les laissant parler pour nous.
Même si eux aussi flippent à mort.
Comme vous quand vous avez peur de mal éduquer votre enfant, de finir seul avec une boite de raviolis ou de ne pas aller assez voir votre grand-mère à l’Ehpad. Et du coup on a tous les fesses qui font bravo, et du coup c’est rigolo, enfin j’espère, que ça va vous faire rire … maintenant j’angoisse.
Bref, c’est un spectacle pour se dire que tout ira bien. Mais passez voir votre grand-mère à l’Ehpad avant de venir, quand même.
Après trois ans à développer des personnages névrosés en vidéo sur les réseaux sociaux, Diane Segard monte sur scène avec eux pour le plus collectif des seuls en scène. .
Reims arena 24 Boulevard Jules César
Reims 51100 Marne Grand Est
