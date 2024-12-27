Marne

Diane Segard « Parades » Reims arena 24 Boulevard Jules César Reims

Tarif : 39 – 39 – 89 EUR

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Tout public

Comment monter sur scène seule quand on est plus autruche que paon ? Quand on flippe à mort quoi…

En créant des personnages portant en eux l’hilarante tragédie quotidienne d’être soi et en les laissant parler pour nous.

Même si eux aussi flippent à mort.

Comme vous quand vous avez peur de mal éduquer votre enfant, de finir seul avec une boite de raviolis ou de ne pas aller assez voir votre grand-mère à l’Ehpad. Et du coup on a tous les fesses qui font bravo, et du coup c’est rigolo, enfin j’espère, que ça va vous faire rire … maintenant j’angoisse.

Bref, c’est un spectacle pour se dire que tout ira bien. Mais passez voir votre grand-mère à l’Ehpad avant de venir, quand même.

Après trois ans à développer des personnages névrosés en vidéo sur les réseaux sociaux, Diane Segard monte sur scène avec eux pour le plus collectif des seuls en scène. .

Reims arena 24 Boulevard Jules César

Reims 51100 Marne Grand Est

