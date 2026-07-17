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DIAPASONS, Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy, Bondy

vendredi 19 mars 2027 · Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy · Bondy

DIAPASONS, Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy, Bondy

Informations pratiques

Début
vendredi 19 mars 2027
Fin
vendredi 19 mars 2027
Lieu
Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy
Adresse
75 Av. Henri Barbusse, 93140 Bondy
Ville
93140 Bondy
Département
Seine-Saint-Denis
Tarif
Gratuit sur réservation

DIAPASONS Vendredi 19 mars 2027, 20h30 Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Seine-Saint-Denis

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-19T20:30:00+01:00 – 2027-03-19T22:00:00+01:00
Fin : 2027-03-19T20:30:00+01:00 – 2027-03-19T22:00:00+01:00

De la Renaissance à aujourd’hui, ce concert retrace l’histoire du diapason à travers des œuvres musicales. D’une hauteur variable selon les lieux à une norme, chaque époque révèle une esthétique sonore unique. Un voyage musical où la fréquence façonne timbres, équilibres et émotions.
Tiphaine Ferrié, flûte traversière et traverso – Bruno Ortega, flûte à bec et percussions anciennes – Théo Couillez, clarinette et chalumeau – Leïla Pradel, violon baroque et alto – Dario Cervera Jorda, clavecin et piano – Alexandre Billard, basson

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Concert à travers les époques

@HannaColyTerrien

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