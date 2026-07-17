DIAPASONS, Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy, Bondy

Informations pratiques

DIAPASONS Vendredi 19 mars 2027, 20h30 Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy Seine-Saint-Denis

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-19T20:30:00+01:00 – 2027-03-19T22:00:00+01:00

Fin : 2027-03-19T20:30:00+01:00 – 2027-03-19T22:00:00+01:00

De la Renaissance à aujourd’hui, ce concert retrace l’histoire du diapason à travers des œuvres musicales. D’une hauteur variable selon les lieux à une norme, chaque époque révèle une esthétique sonore unique. Un voyage musical où la fréquence façonne timbres, équilibres et émotions.

Tiphaine Ferrié, flûte traversière et traverso – Bruno Ortega, flûte à bec et percussions anciennes – Théo Couillez, clarinette et chalumeau – Leïla Pradel, violon baroque et alto – Dario Cervera Jorda, clavecin et piano – Alexandre Billard, basson

Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy 75 Av. Henri Barbusse, 93140 Bondy Bondy 93140 Le Saule Blanc Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/diapasons »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 57 50 »}]

Concert à travers les époques

@HannaColyTerrien