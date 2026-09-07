Diaporama de photos du patrimoine, Place du reviron, Châtillon-en-Diois, Châtillon-en-Diois

Informations pratiques

Diaporama de photos du patrimoine 19 et 20 septembre mairie Chatillon-en-Diois Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Projection de cartes postales anciennes et comparaison avec le paysage actuel.

mairie Chatillon-en-Diois place du Reviron 26140 Chatillon-en-Diois Châtillon-en-Diois 26410 Châtillon-en-Diois Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Projection de cartes postales anciennes et comparaison avec le paysage actuel.