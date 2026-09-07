UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châtillon-en-Diois

Diaporama de photos du patrimoine, Place du reviron, Châtillon-en-Diois, Châtillon-en-Diois

samedi 19 septembre 2026 · mairie Chatillon-en-Diois · Châtillon-en-Diois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
mairie Chatillon-en-Diois
Adresse
place du Reviron 26140 Chatillon-en-Diois
Ville
26410 Châtillon-en-Diois
Département
Drôme

Diaporama de photos du patrimoine 19 et 20 septembre mairie Chatillon-en-Diois Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Projection de cartes postales anciennes et comparaison avec le paysage actuel.

mairie Chatillon-en-Diois place du Reviron 26140 Chatillon-en-Diois Châtillon-en-Diois 26410 Châtillon-en-Diois Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Projection de cartes postales anciennes et comparaison avec le paysage actuel.

À voir aussi à Châtillon-en-Diois (Drôme)