AGENDA · Châtillon-en-Diois
Diaporama de photos du patrimoine, Place du reviron, Châtillon-en-Diois, Châtillon-en-Diois
samedi 19 septembre 2026 · mairie Chatillon-en-Diois · Châtillon-en-Diois
Informations pratiques
Diaporama de photos du patrimoine 19 et 20 septembre mairie Chatillon-en-Diois Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Projection de cartes postales anciennes et comparaison avec le paysage actuel.
mairie Chatillon-en-Diois place du Reviron 26140 Chatillon-en-Diois Châtillon-en-Diois 26410 Châtillon-en-Diois Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Projection de cartes postales anciennes et comparaison avec le paysage actuel.
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