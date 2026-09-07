AGENDA · Châtillon-en-Diois
Visite guidée de Châtillon fin du XIX° Début du XX°, Place du reviron, Châtillon-en-Diois, Châtillon-en-Diois
samedi 19 septembre 2026 · 3, Rue du Reclus · Châtillon-en-Diois
Informations pratiques
Visite guidée de Châtillon fin du XIX° Début du XX° Samedi 19 septembre, 14h30 3, Rue du Reclus Drôme
Limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Visite guidée du Châtillon de la fin du XIX° siècle au début du XX° siècle.
3, Rue du Reclus 3 rue du reclus 26410 Chatillon en Diois Châtillon-en-Diois 26410 Châtillon-en-Diois Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Visite guidée du Châtillon de la fin du XIX° siècle au début du XX° siècle.
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