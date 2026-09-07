Visite guidée de Châtillon fin du XIX° Début du XX°, Place du reviron, Châtillon-en-Diois, Châtillon-en-Diois

Informations pratiques

Visite guidée de Châtillon fin du XIX° Début du XX° Samedi 19 septembre, 14h30 3, Rue du Reclus Drôme

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite guidée du Châtillon de la fin du XIX° siècle au début du XX° siècle.

3, Rue du Reclus 3 rue du reclus 26410 Chatillon en Diois Châtillon-en-Diois 26410 Châtillon-en-Diois Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du Châtillon de la fin du XIX° siècle au début du XX° siècle.