DICE SUPERSONIC Paris

DICE (22h00)

(Indie rock – Perth, AUS)

On dit souvent que les jeunes ne savent plus communiquer. DICE a été créé pour répondre à cette idée.

Composé de Ben Hodge, Tom King, Regan Beazley et Sam Barrett-Lennard, ce quatuor basé à Perth crée une musique qui favorise les liens authentiques. Pour bouger, pour ressentir et pour vivre l’instant présent. Ce sont des chansons qui vous donnent envie de courir dehors et de redevenir un enfant, de tomber amoureux, de danser dans votre cuisine, de partir en voyage improvisé avec des amis, de plonger dans une rivière ou de vous allonger dans l’herbe sans rien faire du tout. Cette mission a trouvé un écho bien au-delà de leurs racines en Australie-Occidentale. Depuis la sortie en 2024 de leur premier album Midnight Zoo, classé dans les charts ARIA, DICE est passé du statut de chouchou de la scène indie-rock locale à celui d’export mondial à succès. Après le succès critique de leur premier album, le groupe a passé l’année 2025 à consolider son statut de groupe de scène incontournable et à faire évoluer son son avec la sortie de l’EP WINGS. Leur gigantesque tournée mondiale de 2025 a vu le groupe se produire dans des salles plus grandes, transformant les pressions du début de l’âge adulte en hymnes lumineux et libérateurs pour des salles combles à Londres, New York, Toronto, Bristol, Denver, Amsterdam et Sydney.

https://open.spotify.com/…/artist/5E5dw9k43AX9GGGEA606KC

La suite de la programmation arrive très vite !

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Lundi 28 Septembre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Circa Waves, Inhaler & The Snuts

Le lundi 28 septembre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-28T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-29T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-28T19:00:00+02:00_2026-09-28T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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