Dictée du Certificat d’Études, Classe-Musée René-Granger, Joué-lès-Tours

Informations pratiques

Dictée du Certificat d’Études Vendredi 18 septembre, 19h00 Classe-Musée René-Granger Indre-et-Loire

Limité à 22 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Revivez l’ambiance du certificat d’études en participant à une dictée organisée dans la Classe Musée René Granger !

Rendez-vous le vendredi 18 septembre à 19 heures pour relever le défi d’une véritable dictée d’autrefois.

Pour permettre au plus grand nombre de partager ce moment, l’événement sera retransmis en direct sur la page YouTube de la Ville de Joué-lès-Tours.

À l’issue de la dictée, les participants seront invités à prolonger cette expérience lors d’un moment convivial autour du verre de l’amitié.

Réservation obligatoire, à partir de fin août, sur le site internet de la Ville: www.jouelestours.fr

Classe-Musée René-Granger 39 avenue de la République 37300 Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 39 70 93 http://www.ville-jouelestours.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.jouelestours.fr »}] [{« link »: « http://www.jouelestours.fr »}] https://www.youtube.com/@jouelestours Classe construite en 1896 dans la première école publique de garçons de Joué-lès-Tours. Cette classe de l’école République de Joué-lès-Tours a été conservée en l’état afin d’illustrer le patrimoine scolaire de la Troisième République (XIXe siècle). Cahiers et blouses d’écoliers, nécessaire d’écriture (plumier, encriers, porte-plumes…) et bien d’autres objets sont exposés dans cette salle de classe.

Elle a été nommée « Classe musée René Granger » à la mémoire de cet instituteur jocondien passionné par son métier. Il a lui-même enseigné devant le tableau noir de cette classe et fait partager ses connaissances a des centaines de petits Jocondiens.

Revivez l’ambiance du certificat d’études en participant à une dictée organisée dans la Classe Musée René Granger !

©Ville de Joué-lès-Tours