Informations pratiques

Vouneuil-sur-Vienne

Dictée noire

Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 15:00:00

fin : 2026-10-10 16:30:00

Date(s) :

2026-10-10

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Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 59 64 mediatheque.vouneuil@grand-chatellerault.fr

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English : Dictée noire

L’événement Dictée noire Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne