Informations pratiques

Vouneuil-sur-Vienne

Entre 2 cases café coups de coeur

Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03

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Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 59 64 mediatheque.vouneuil@grand-chatellerault.fr

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English : Entre 2 cases café coups de coeur

L’événement Entre 2 cases café coups de coeur Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne