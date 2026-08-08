AGENDA · Vouneuil-sur-Vienne
Entre 2 cases café coups de coeur Vouneuil-sur-Vienne
samedi 3 octobre 2026 · Vouneuil-sur-Vienne
Informations pratiques
Vouneuil-sur-Vienne
Entre 2 cases café coups de coeur
Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-10-03
.
Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 59 64 mediatheque.vouneuil@grand-chatellerault.fr
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English : Entre 2 cases café coups de coeur
L’événement Entre 2 cases café coups de coeur Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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