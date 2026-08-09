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Jeu coopératif Micro Macro Crime City Vouneuil-sur-Vienne

mercredi 14 octobre 2026 · Vouneuil-sur-Vienne

Jeu coopératif Micro Macro Crime City Vouneuil-sur-Vienne

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Médiathèque Antoine de St Exupéry
Ville
86210 Vouneuil-sur-Vienne
Département
Vienne
Tarif

Vouneuil-sur-Vienne

Jeu coopératif Micro Macro Crime City

Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 14:00:00
fin : 2026-10-14 18:00:00

Date(s) :
2026-10-14

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Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 59 64  mediatheque.vouneuil@grand-chatellerault.fr

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English : Jeu coopératif Micro Macro Crime City

L’événement Jeu coopératif Micro Macro Crime City Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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