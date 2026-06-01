Dictée sur l’archéologie, Bibliothèque du Génie, Le Palais

Dictée sur l’archéologie Samedi 13 juin, 16h00 Bibliothèque du Génie Morbihan

Inscription obligatoire auprès de la Bibliothèque du Génie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Seuls ou en famille, de 10 à 110 ans, venez participer à la dictée joyeuse et décomplexée proposée par Michèle Bardoux, notre bénévole amoureuse des mots et des règles grammaticales. Pour les Journées européennes de l’archéologie, elle proposera un texte spécialement composé sur ce thème.

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Seuls ou en famille, de 10 à 110 ans, venez participer à la dictée joyeuse et décomplexée proposée par Michèle Bardoux, notre bénévole amoureuse des mots et des règles grammaticales. Pour les de elle…

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