Dictée sur l’archéologie, Bibliothèque du Génie, Le Palais
Dictée sur l’archéologie, Bibliothèque du Génie, Le Palais samedi 13 juin 2026.
Dictée sur l’archéologie Samedi 13 juin, 16h00 Bibliothèque du Génie Morbihan
Inscription obligatoire auprès de la Bibliothèque du Génie.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Seuls ou en famille, de 10 à 110 ans, venez participer à la dictée joyeuse et décomplexée proposée par Michèle Bardoux, notre bénévole amoureuse des mots et des règles grammaticales. Pour les Journées européennes de l’archéologie, elle proposera un texte spécialement composé sur ce thème.
Bibliothèque du Génie 1 rue de l’Esprit, 56 360 Le Palais Le Palais 56360 Morbihan Bretagne 02 97 31 45 58 http://bibliotheque.lepalais.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 97 31 45 58 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@lepalais.fr »}]
Seuls ou en famille, de 10 à 110 ans, venez participer à la dictée joyeuse et décomplexée proposée par Michèle Bardoux, notre bénévole amoureuse des mots et des règles grammaticales. Pour les de elle…
© Bibliothèque du Génie
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