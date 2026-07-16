Dictionnaire (presque) complet de la photographie • F – Film Photographique • Les Nuits Photo • Réseau LUX, Les Nuits Photo, Paris

Informations pratiques

Dictionnaire (presque) complet de la photographie • F – Film Photographique • Les Nuits Photo • Réseau LUX 27 – 29 novembre Les Nuits Photo Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T10:00:00+01:00 – 2026-11-27T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-29T10:00:00+01:00 – 2026-11-29T18:00:00+01:00

Le festival Les Nuits Photo a choisi la lettre F comme Films Photographique pour le Dictionnaire (preque) complet de la photographie édité par le Réseau LUX.

F – Film Photographique •

Le film photographique anime l’image fixe. À partir de photographies, il crée mouvement, temporalité, rythme et récit. Entre cinéma et photographie, il invente une forme hybride où chaque image persiste, tout en participant à une narration en devenir.

Les Nuits Photo •

Fondé en 2009, Les Nuits Photo défendent un nouveau genre, le film photographique, à travers des projections, des rencontres, des débats et des formations, lors d’un festival annuel à Paris, ainsi que lors d’événements toute l’année partout en France. En ravivant le lien manquant entre image fixe et image animée, Les Nuits Photo deviennent un moment de rencontre et d’échange entre les amateur·ices et les créateur·ices du 7ème et 8ème art, et se positionnent en réel acteur de cette dynamique inter-artistique et de la circulation des pratiques créatives.

Le dictionnaire sera distribué gratuitement dans tous les festivals membres du Réseau LUX.

Les Nuits Photo Paris Paris Paris Île-de-France

Le festival Les Nuits Photo a choisi la lettre F comme Films Photographique pour le Dictionnaire (preque) complet de la photographie édité par le Réseau LUX.

© Faustine Echard & Alban Champion – Studio Dahan – Réseau LUX