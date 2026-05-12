Dicy, un fabuleux Village Départ à la Fabuloserie Charny Orée de Puisaye
Dicy, un fabuleux Village Départ à la Fabuloserie Charny Orée de Puisaye mercredi 8 juillet 2026.
Charny Orée de Puisaye
Dicy, un fabuleux Village
Départ à la Fabuloserie 1 Rue des Canes, Dicy Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Entre chemins anciens, maisons de caractère, l’église Saint-Sébastien et souvenirs du passé, Dicy vous invite à un véritable voyage dans le temps. Né au Moyen Âge sur une voie d’échanges entre Château-Renard et Courtenay, le village a traversé les siècles sans perdre son âme. Guerres, révolutions, traditions rurales et histoires de familles ont façonné ce lieu authentique où le patrimoine vit encore au quotidien. Au fil de cette visite guidée, animée par Béatrice Kerfa, guide-conférencière, laissez-vous séduire par l’atmosphère chaleureuse et sincère de Dicy. .
Départ à la Fabuloserie 1 Rue des Canes, Dicy Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 10 07 accueil@puisaye-tourisme.fr
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English : Dicy, un fabuleux Village
L’événement Dicy, un fabuleux Village Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-05-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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