Didier Lefèvre, les images qui content, La Contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains, Nanterre

Informations pratiques

Didier Lefèvre, les images qui content 18 novembre 2026 – 15 mai 2027 La Contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T13:00:00+01:00 – 2026-11-18T19:00:00+01:00

Fin : 2027-05-15T13:00:00+02:00 – 2027-05-15T19:00:00+02:00

La Contemporaine présente une exposition dédiée au photoreporterDidier Lefèvre, rendue possible par le don à l’institution en 2022 de l’ensemble de ses archives photographiques (plus de cent mille négatifs, plusieurs milliers de tirages et planches-contacts) et archives personnelles.

Didier Lefèvre (1957-2007) est principalement connu du grand public à travers la bande dessinée Le photographe d’Emmanuel Guibert, qui retrace son voyage en Afghanistan avec l’ONG Médecins sans frontières (MSF) en 1986. Cette épopée met en scène ses planches-contacts au moment même où celles-ci semblent vouées à disparaître, bientôt supplantées par le passage au tout-numérique. Ce voyage fondateur en Afghanistan, semé d’embûches et de retards, apparaît comme l’un des derniers périples d’une époque qui s’achève, celle de l’engagement sur le temps long. Didier Lefèvre se construit comme photographe dans des conditions matérielles uniques et bientôt révolues. Toute sa carrière sera ensuite marquée par un rapport au temps ambivalent, entre nostalgie de cet âge d’or, volonté de s’ancrer dans ses sujets en leur dédiant des mois de travail et réticences face à la course à l’actualité brûlante. L’Afghanistan porte déjà en creux quelques-unes des facettes incontournables de son oeuvre : son compagnonnage avec l’association MSF bien sûr ainsi que son attachement à l’écriture, qui relate au quotidien ses doutes et ses réflexions sur le sens du métier.

Si les archives de Didier Lefèvre sont traversées par ces deux fils rouges, elles dévoilent aussi d’autres facettes plus prosaïques du métier de reporter, en particulier le travail souterrain qui s’opère au jour le jour, au fil des événements internationaux, de la vie politique locale ou des commandes de portraits qui font le pain quotidien des photographes. Elles recèlent aussi des ensembles inattendus, révélant ses sujets de prédilection et son goût pour le spectacle du monde comme pour les moments de latence, cristallisant le temps élastique, tissé d’ennui et de surprises, qui caractérise sa pratique de la photographie.

Autour de l’exposition

L’exposition est accompagnée d’une programmation périphérique prolongeant la réflexion sur le sujet et ses enjeux : visites subjectives de l’exposition, projection, conférences, colloque.

Visites guidées de l’exposition tous les samedis à 15h30. Gratuites, inscription recommandée.

Organisation de visites guidées pour les groupes : du lundi au vendredi, sur réservation.

Organisation de visites guidées pour les étudiants et les scolaires (à partir de 10 ans) : du lundi au vendredi, sur réservation.

Commissaires d’exposition

Clara Bouveresse est historienne de la photographie, maîtresse de conférences à l’Université d’Evry-Paris Saclay.

Coline Silvestre est responsable des collections photographiques de la Contemporaine.

La Contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains 184 Cours Nicole Dreyfus, 92000 Nanterre, France Nanterre 92000 Quartier de la République Hauts-de-Seine Île-de-France 0140977900 http://www.lacontemporaine.fr RER A ou Ligne L, Gare de Nanterre Université / Parking payant Nanterre Cœur Université, 192 allée d’Aquitaine, 92000 Nanterre.

La Contemporaine présente une exposition dédiée au photoreporter Didier Lefèvre, rendue possible par le don à l’institution en 2022 de l’ensemble de ses archives photographiques (plus de cent…

© Des mines de Lapiz jusqu’au pied du col Arash : passage du plateau après

Andjuman, Afghanistan, septembre 1986. Collection la Contemporaine.