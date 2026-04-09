Diego Marcon : histoires de la jeunesse Lafayette Anticipations Paris

À travers ses films et installations, Diego Marcon met en scène des figures enfantines et adolescentes dans des situations ambiguës, où l’innocence côtoie l’inquiétude, et où la douceur formelle contraste avec la violence des récits. Que dit-elle de nos imaginaires contemporains et de notre rapport à l’enfance, à la fiction et à la mémoire ?

En croisant regards critiques et références cinématographiques, cette rencontre élargit la réflexion à d’autres productions artistiques et filmiques, afin d’interroger plus largement la manière dont l’art et le cinéma projettent les figures de la jeunesse aujourd’hui.

Dans le cadre de l’exposition Prom de Diego Marcon, Stéphanie Moisdon, critique d’art, commissaire d’exposition et codirectrice du Consortium à Dijon, et Philippe Azoury, critique de cinéma, scénariste et auteur, abordent la représentation de la jeunesse dans l’oeuvre de Diego Marcon.

Le mardi 19 mai 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-19T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-19T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-19T19:00:00+02:00_2026-05-19T20:30:00+02:00

Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/diego-marcon-histoires-de-la-jeunesse



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