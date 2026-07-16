Diffusion de l’Opéra Carmen Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont

Informations pratiques

Saint-Just-Malmont

Diffusion de l’Opéra Carmen

Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-20

Le ciné Ruban vous propose de découvrir l’Opéra Carmen à l’espace culturel Le Cercle.

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Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The Cin%E9 Ruban invites you to discover the opera *Carmen* at the Le Cercle cultural center.

L’événement Diffusion de l’Opéra Carmen Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Loire Semène