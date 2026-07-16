Diffusion de l’Opéra Carmen Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont
dimanche 20 décembre 2026 · Espace culturel Le Cercle · Saint-Just-Malmont
Informations pratiques
Saint-Just-Malmont
Diffusion de l’Opéra Carmen
Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20
fin : 2026-12-20
Date(s) :
2026-12-20
Le ciné Ruban vous propose de découvrir l’Opéra Carmen à l’espace culturel Le Cercle.
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Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The Cin%E9 Ruban invites you to discover the opera *Carmen* at the Le Cercle cultural center.
L’événement Diffusion de l’Opéra Carmen Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Loire Semène
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