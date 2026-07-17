Diffusion du documentaire « Cluny, la puissance et la pauvreté », Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers
vendredi 7 août 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers
Informations pratiques
Diffusion du documentaire « Cluny, la puissance et la pauvreté » Vendredi 7 août, 18h30 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre
Gratuit, sur inscription _ Tout public, dès 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-07T18:30:00+02:00 – 2026-08-07T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-07T18:30:00+02:00 – 2026-08-07T20:00:00+02:00
Ce soir pour prolonger l’exposition, venez découvrir le documentaire « Cluny, la puissance et la pauvreté »
Fondée en 910, la grande abbaye de Cluny a été à l’origine d’un véritable réseau de prieurés et de dépendances, s’étendant dans toute l’Europe occidentale. Entre le 10e et le 12e siècle, les établissements religieux clunisiens ont façonné la vie religieuse, politique, artistique et économique. Prenant appui sur le cas singulier de Nevers, qui compta trois prieurés clunisiens au 11e siècle (Saint-Etienne, Saint-Victor et Saint-Sauveur), l’exposition mettra en lumière les spécificités de l’ordre mais aussi les limites de son influence.
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Les nocturnes du musée _ Ce soir pour prolonger l’exposition, venez découvrir le documentaire « Cluny, la puissance et la pauvreté »
Ville de Nevers
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