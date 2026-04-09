Diffusion « Quelle Aventure ! Les bâtisseurs de cathédrales », &cclesia, cité du patrimoine, Luxeuil-les-Bains

Diffusion « Quelle Aventure ! Les bâtisseurs de cathédrales » Samedi 13 juin, 18h00 &cclesia, cité du patrimoine Haute-Saône

Gratuit. Sur inscription au 03 84 40 06 41 et sur place dans la limite des places disponibles. Rendez-vous à l’Office de Tourisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T18:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T18:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:30:00+02:00

Le cin&cclesia !

Un cinéma éphémère prend place au sein même du musée archéologique de l’&cclesia. À cette occasion et pour célébrer le centenaire du titre de Basilique décerné à l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Luxeuil, l’Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains, propose la diffusion de documentaires sur l’édification des cathédrales.

A destination du jeune public :

« Quelle aventure ! Les Bâtisseurs de cathédrales. »

Le célèbre duo formé par Jamy et Fred remonte le temps pour permettre aux spectateurs de comprendre les enjeux et les prouesses architecturales de la construction des cathédrales au Moyen Âge.

&cclesia, cité du patrimoine 30 rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 40 06 41 »}] Le site archéologique Saint-Martin présente les vestiges de l’église Saint-Martin de Luxeuil et sa nécropole monastique composée de 150 sarcophages de l’époque mérovingienne

Le cin&cclesia !

©Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud