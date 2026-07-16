Dijon : parcourez la ville, brochures à la main, Stand Dijon, ville d’Art et d’Histoire – cour d’honneur du Palais des ducs et des États de Bourgogne, Dijon

samedi 19 septembre 2026 · Stand Dijon, ville d’Art et d’Histoire - cour d’honneur du Palais des ducs et des États de Bourgogne · Dijon

Informations pratiques

Dijon : parcourez la ville, brochures à la main 19 et 20 septembre Stand Dijon, ville d’Art et d’Histoire – cour d’honneur du Palais des ducs et des États de Bourgogne Côte-d’Or

Rendez-vous sur le stand « Dijon, Ville d’art et d’histoire », cour d’honneur du Palais des Ducs et des États de Bourgogne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La collection des brochures « Dijon, Ville d’art et d’histoire » vous permet de découvrir, en toute autonomie, seul, en famille ou entre amis, la richesse et la variété du patrimoine dijonnais. Venez feuilleter l’ensemble des titres disponibles sur notre stand de la cour d’honneur du Palais des Ducs et des États de Bourgogne.

Les brochures sont également téléchargeables sur : https://patrimoine.dijon.fr/dijon-fascicules

Stand Dijon, ville d’Art et d’Histoire – cour d’honneur du Palais des ducs et des États de Bourgogne Place de la Libération, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://patrimoine.dijon.fr/le-patrimoine-dijonnais-en-ligne/les-brochures-ville-dart-et-histoire/ »}]

La collection des brochures « Dijon, Ville d’art et d’histoire » vous permet de découvrir, en toute autonomie, seul, en famille ou entre amis, la richesse et la variété du patrimoine dijonnais. Venez…

© Jonas Jacquel / Ville de Dijon