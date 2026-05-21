Dimanche à la ferme Sham spectacles – Ferme Montsouris Paris

Au programme :

• Un spectacle d’environ 30 minutes, issu du travail d’artistes en résidence. Cette semaine Alex et Zully vous propose un numéro de A CHOISIR et Mordjane un numéro de fouet qui claque.

• Un atelier parent-enfant pour s’initier ensemble au cirque (à partir de 3 ans) et à la magie (à partir de 6 ans)

• Un espace de jeux en bois pour prolonger l’expérience en toute convivialité

Sur place, profitez d’une offre gourmande avec crêpes, pop-corn et boissons.

Le combo idéal pour un dimanche en famille !

Deux formats au choix :

• 10h30 – 12h30

• 15h – 17h

Accès uniquement sur réservation.

Chaque séance est limitée à 50 participants afin de garantir une expérience optimale

Les enfants mineurs doivent être accompagnés impérativement par un adulte.

SHAM Spectacles vous propose un rendez-vous convivial à vivre en famille, au cœur de la création artistique. À chaque séance, découvrez un spectacle présenté par des artistes en résidence, suivi d’un temps de pratique pour petits et grands.

Le dimanche 21 juin 2026

de 10h30 à 12h30

Le dimanche 21 juin 2026

de 15h00 à 17h00

payant

De 8 à 14 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-21T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T10:30:00+02:00_2026-06-21T12:30:00+02:00;2026-06-21T15:00:00+02:00_2026-06-21T17:00:00+02:00

Sham spectacles – Ferme Montsouris 17, villa Saint-Jacques 75014 Paris

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