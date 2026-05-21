Dimanche à la ferme Sham spectacles – Ferme Montsouris Paris
Dimanche à la ferme Sham spectacles – Ferme Montsouris Paris dimanche 21 juin 2026.
Au programme :
• Un spectacle d’environ 30 minutes, issu du travail d’artistes en résidence. Cette semaine Alex et Zully vous propose un numéro de A CHOISIR et Mordjane un numéro de fouet qui claque.
• Un atelier parent-enfant pour s’initier ensemble au cirque (à partir de 3 ans) et à la magie (à partir de 6 ans)
• Un espace de jeux en bois pour prolonger l’expérience en toute convivialité
Sur place, profitez d’une offre gourmande avec crêpes, pop-corn et boissons.
Le combo idéal pour un dimanche en famille !
Deux formats au choix :
• 10h30 – 12h30
• 15h – 17h
Accès uniquement sur réservation.
Chaque séance est limitée à 50 participants afin de garantir une expérience optimale
Les enfants mineurs doivent être accompagnés impérativement par un adulte.
SHAM Spectacles vous propose un rendez-vous convivial à vivre en famille, au cœur de la création artistique. À chaque séance, découvrez un spectacle présenté par des artistes en résidence, suivi d’un temps de pratique pour petits et grands.
Le dimanche 21 juin 2026
de 10h30 à 12h30
Le dimanche 21 juin 2026
de 15h00 à 17h00
payant
De 8 à 14 euros.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-21T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T10:30:00+02:00_2026-06-21T12:30:00+02:00;2026-06-21T15:00:00+02:00_2026-06-21T17:00:00+02:00
Sham spectacles – Ferme Montsouris 17, villa Saint-Jacques 75014 Paris
https://my.weezevent.com/dimanche-a-la-ferme-6 +33749537911 shamspectacles@gmail.com https://www.facebook.com/SHAMSpectacles https://www.facebook.com/SHAMSpectacles
Afficher la carte du lieu Sham spectacles – Ferme Montsouris et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Midi-théâtre à la Mairie du 8e Mairie du 8e arrondissement PARIS 21 mai 2026
- Peindre pour l’InKlusion – Kiosques en fête 2026 Square Serge Reggiani Paris 21 mai 2026
- Les archives de la SNCF, quelles ressources disponibles ? Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris 21 mai 2026
- Rencontre avec Thérèse Encrenaz et Athéna Coustenis autour de l’ouvrage « L’énigme de la vie dans le cosmos », Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam), Paris 21 mai 2026
- Cocktail Recrutement à Paris : Décrochez un emploi ! Paris Paris 21 mai 2026