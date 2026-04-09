Dimanche à la Ferme Sham spectacles Paris

Au programme :

• Un spectacle d’environ 30 minutes, issu du travail d’artistes en résidence

• Un atelier parent-enfant pour s’initier ensemble au cirque et à la magie

• Un espace de jeux en bois pour prolonger l’expérience en toute convivialité

Sur place, profitez d’une offre gourmande avec crêpes, pop-corn, barbe à papa et boissons.

Le combo idéal pour un dimanche en famille !

Deux formats au choix :

• 10h30 – 12h30

• 15h30 – 17h30

Accès uniquement sur réservation.

Chaque séance est limitée à 50 participants afin de garantir une expérience optimale

Les enfants mineurs doivent être accompagnés impérativement par un adulte.

SHAM Spectacles vous propose un rendez-vous convivial à vivre en famille, au cœur de la création artistique. À chaque séance, découvrez un spectacle présenté par des artistes en résidence, suivi d’un temps de pratique pour petits et grands.

Le dimanche 12 avril 2026

de 10h30 à 12h30

Le dimanche 12 avril 2026

de 15h30 à 17h30

payant

De 8 à 14 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T13:30:00+02:00

fin : 2026-04-12T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T10:30:00+02:00_2026-04-12T12:30:00+02:00;2026-04-12T15:30:00+02:00_2026-04-12T17:30:00+02:00

Sham spectacles 15, villa Saint-Jacques 75014 Rue du Commandant RollandParis

https://my.weezevent.com/dimanche-a-la-ferme-1 +33749537911 shamspectacles@gmail.com https://www.facebook.com/SHAMSpectacles https://www.facebook.com/SHAMSpectacles



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