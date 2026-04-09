Dimanche à la Ferme Sham spectacles Paris
Dimanche à la Ferme Sham spectacles Paris dimanche 12 avril 2026.
Au programme :
• Un spectacle d’environ 30 minutes, issu du travail d’artistes en résidence
• Un atelier parent-enfant pour s’initier ensemble au cirque et à la magie
• Un espace de jeux en bois pour prolonger l’expérience en toute convivialité
Sur place, profitez d’une offre gourmande avec crêpes, pop-corn, barbe à papa et boissons.
Le combo idéal pour un dimanche en famille !
Deux formats au choix :
• 10h30 – 12h30
• 15h30 – 17h30
Accès uniquement sur réservation.
Chaque séance est limitée à 50 participants afin de garantir une expérience optimale
Les enfants mineurs doivent être accompagnés impérativement par un adulte.
SHAM Spectacles vous propose un rendez-vous convivial à vivre en famille, au cœur de la création artistique. À chaque séance, découvrez un spectacle présenté par des artistes en résidence, suivi d’un temps de pratique pour petits et grands.
Le dimanche 12 avril 2026
de 10h30 à 12h30
Le dimanche 12 avril 2026
de 15h30 à 17h30
payant
De 8 à 14 euros.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-12T13:30:00+02:00
fin : 2026-04-12T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-12T10:30:00+02:00_2026-04-12T12:30:00+02:00;2026-04-12T15:30:00+02:00_2026-04-12T17:30:00+02:00
Sham spectacles 15, villa Saint-Jacques 75014 Rue du Commandant RollandParis
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