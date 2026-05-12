Dimanche de Caractère Aubigny-sur-Nère
Dimanche de Caractère Aubigny-sur-Nère dimanche 7 juin 2026.
Aubigny-sur-Nère
Dimanche de Caractère
Cour du château Aubigny-sur-Nère Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Une visite inédite pour vous faire découvrir les secrets de notre Petite Cité de Caractère.
Découvrez la riche histoire de cette Petite Cité de Caractère au son de l’Auld Alliance, ainsi que l’histoire et les subtilités de la cornemuse. A l’issue de la visite, une dégustation de produits locaux permettra de prolonger cet heureux mélange entre l’Ecosse et notre territoire ! .
Cour du château Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06
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English :
The history of Aubigny-sur-Nère has been shaped by Scotland and nourished by oral traditions. Its literary heritage is rich with the works of such great personalities as Marguerite Audoux and Alain Fournier.
L’événement Dimanche de Caractère Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-05-12 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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