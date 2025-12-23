Dimanche électro • Tea Break, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Dimanche électro • Tea Break

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Début : 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Tea Break transforme les dimanches après-midi des Écuries en un rendez-vous clubbing innovant et immersif, où les Caennais redécouvrent l’ambiance d’un vrai club à travers des sets house et techno pointus, centrés sur le partage de pépites sonores qui invitent à l’évasion. Porté par l’association M.A.D Brains, cet événement exploite le créneau dominical idéal pour un public en quête de fête sans veillée tardive, avec l’esprit d’un rendez-vous club-musette de jour et une zone chill dédiée dans la salle du côté cour.

Dans ce cadre culturel unique et atypique, Tea Break vise à créer une convergence locale autour de sets vibrants mais sans brutalité, où découverte, festivité et célébration des musiques électroniques ne font qu’un. .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : Dimanche électro • Tea Break

Tea Break transforms Sunday afternoons at the Écuries into an innovative and immersive clubbing rendez-vous, where Caeners rediscover the atmosphere of a real club through cutting-edge house and techno sets, centered on the sharing of sonic nuggets that invite escape.

