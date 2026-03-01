Dimanche on sort Spécial courts-métrages Salle HLM Emile ZOLA, Brioude
Salle HLM Emile ZOLA, Rue Emile ZOLA Brioude Haute-Loire
Début : 2026-03-29 15:00:00
fin : 2026-03-29
2026-03-29
Pour l’édition de mars, La Loco vous invite à un spécial Fête du court-métrage le dimanche 29 mars à 15h à la salle municipale du quartier Emile ZOLA à Brioude (voire carte ci-joint).
Salle HLM Emile ZOLA, Rue Emile ZOLA Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 02 98 34 annelena@laloco.org
For the March edition, La Loco invites you to a special Short Film Festival on Sunday March 29 at 3pm at the municipal hall in the Emile ZOLA district of Brioude (see attached map).
