Dimanche on sort Spécial courts-métrages Salle HLM Emile ZOLA, Brioude

Dimanche on sort Spécial courts-métrages

Salle HLM Emile ZOLA, Rue Emile ZOLA Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Pour l’édition de mars, La Loco vous invite à un spécial Fête du court-métrage le dimanche 29 mars à 15h à la salle municipale du quartier Emile ZOLA à Brioude (voire carte ci-joint).

.

Salle HLM Emile ZOLA, Rue Emile ZOLA Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 02 98 34 annelena@laloco.org

English :

For the March edition, La Loco invites you to a special Short Film Festival on Sunday March 29 at 3pm at the municipal hall in the Emile ZOLA district of Brioude (see attached map).

