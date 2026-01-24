Dina Vierny, une voix libre Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines

Dina Vierny, une voix libre

Théâtre de l’Atelier Bleu La bruyère Fontaines Yonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 15:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-06 2026-11-07 2026-11-08

Avec Stéphanie Acquette, mise en scène Sylvie Pothier

Dina Vierny, une voix libre retrace le parcours singulier de Dina Vierny, figure majeure de l’art du XXe siècle. Russe émigrée, juive, muse de Maillol, amie des surréalistes, résistante, chanteuse, collectionneuse puis fondatrice de musée, elle fut avant tout une femme qui opposa à la violence de l’Histoire une liberté intransigeante. À travers texte et musique, le spectacle fait entendre une voix inspirante affranchie des rôles assignés, dont l’engagement artistique et politique marque son siècle. .

Théâtre de l’Atelier Bleu La bruyère Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 34 20

