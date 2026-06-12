Dine & Jazz De l’autre côté du miroir Cuisine Angeline Avallon
Dine & Jazz De l’autre côté du miroir Cuisine Angeline Avallon samedi 13 juin 2026.
Avallon
Dine & Jazz De l’autre côté du miroir
Cuisine Angeline 46 Rue Porte Auxerroise Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
De l’autre côté du miroir Alice Delachaume Chant François Perrin Contrebasse, basse. .
Cuisine Angeline 46 Rue Porte Auxerroise Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 60 41 91 cuisine.angeline@gmail.com
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English : Dine & Jazz De l’autre côté du miroir
L’événement Dine & Jazz De l’autre côté du miroir Avallon a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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