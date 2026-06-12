Dine & Jazz De l’autre côté du miroir Cuisine Angeline Avallon samedi 13 juin 2026.

Avallon

Dine & Jazz De l’autre côté du miroir

Cuisine Angeline 46 Rue Porte Auxerroise Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

De l’autre côté du miroir Alice Delachaume Chant François Perrin Contrebasse, basse. .

Cuisine Angeline 46 Rue Porte Auxerroise Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 60 41 91 cuisine.angeline@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dine & Jazz De l’autre côté du miroir

L’événement Dine & Jazz De l’autre côté du miroir Avallon a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay