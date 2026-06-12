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Dine & Jazz De l’autre côté du miroir Cuisine Angeline Avallon

Dine & Jazz De l’autre côté du miroir Cuisine Angeline Avallon samedi 13 juin 2026.

Lieu : Cuisine Angeline

Adresse : 46 Rue Porte Auxerroise

Ville : 89200 Avallon

Département : Yonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Avallon

Dine & Jazz De l’autre côté du miroir

Cuisine Angeline 46 Rue Porte Auxerroise Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

De l’autre côté du miroir Alice Delachaume Chant François Perrin Contrebasse, basse.   .

Cuisine Angeline 46 Rue Porte Auxerroise Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 60 41 91  cuisine.angeline@gmail.com

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English : Dine & Jazz De l’autre côté du miroir

L’événement Dine & Jazz De l’autre côté du miroir Avallon a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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