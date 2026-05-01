Dîner-spectacle Le Cabaret du FC Lourdes Rugby Espace Robert Hossein Lourdes

Lourdes

Dîner-spectacle Le Cabaret du FC Lourdes Rugby

Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le FC Lourdes Rugby a le plaisir de vous informer de l’organisation d’un événement exceptionnel venant clôturer la saison Le Grand Cabaret du FCL, qui se tiendra le samedi 23 mai à partir de 19h30 à l’Espace Robert Hossein à Lourdes.

Cette soirée, mêlant dîner-spectacle et moment de convivialité, a été pensée comme un événement fédérateur pour le territoire et ses acteurs locaux.

Cet événement participe directement au développement du club, notamment au soutien de ses équipes, à la formation des jeunes et à la structuration de son école d’arbitrage.

Informations et renseignements 06 47 36 09 23

Billetterie en ligne Réservations dès maintenant via Hello Asso

https://www.helloasso.com/associations/f-c-lourdes-rugby/evenements/cabaret-du-f-c-lourdes-rugby

Tarifs 69 € (dîner + spectacle).

550 € la table de 8 personnes (offre entreprises groupes).

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Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 47 36 09 23

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English :

FC Lourdes Rugby is pleased to announce the organization of an exceptional event to close the season: Le Grand Cabaret du FCL, to be held on Saturday May 23 from 7.30pm at the Espace Robert Hossein in Lourdes.

This evening, combining dinner and entertainment with a convivial atmosphere, has been designed as a unifying event for the region and its local players.

This event contributes directly to the club?s development, in particular by supporting its teams, training youngsters and structuring its refereeing school.

Information: 06 47 36 09 23

Online ticketing ? Reservations now via Hello Asso

https://www.helloasso.com/associations/f-c-lourdes-rugby/evenements/cabaret-du-f-c-lourdes-rugby

Prices: 69 ? (dinner + show).

550 ? for a table of 8 (corporate/group offer).

L’événement Dîner-spectacle Le Cabaret du FC Lourdes Rugby Lourdes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Lourdes|CDT65