Dînons ensemble, Place des Fourneaux, Maincy

Informations pratiques

Dînons ensemble Samedi 19 septembre, 19h30 Place des Fourneaux Seine-et-Marne

200 personnes environs, 15 € le menu (plat, fromage, dessert) hors boissons

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Partagez un repas dans une ambiance festive et

conviviale. Organisé par le Comité des Fêtes de

Maincy, ce rendez-vous est l’occasion idéale de

prolonger les échanges et de profiter pleinement

de la soirée.

Place des Fourneaux Place des Fourneaux 77950 Maincy Maincy 77950 Seine-et-Marne Île-de-France https://maincy-journee-patrimoine.my.canva.site/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-maincy/evenements/dinons-ensemble »}]

Partagez un repas dans une ambiance festive et

©Mairie de Maincy