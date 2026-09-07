Dînons ensemble, Place des Fourneaux, Maincy
samedi 19 septembre 2026 · Place des Fourneaux · Maincy
Informations pratiques
Dînons ensemble Samedi 19 septembre, 19h30 Place des Fourneaux Seine-et-Marne
200 personnes environs, 15 € le menu (plat, fromage, dessert) hors boissons
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Partagez un repas dans une ambiance festive et
conviviale. Organisé par le Comité des Fêtes de
Maincy, ce rendez-vous est l’occasion idéale de
prolonger les échanges et de profiter pleinement
de la soirée.
Place des Fourneaux Place des Fourneaux 77950 Maincy Maincy 77950 Seine-et-Marne Île-de-France https://maincy-journee-patrimoine.my.canva.site/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-maincy/evenements/dinons-ensemble »}]
Partagez un repas dans une ambiance festive et
©Mairie de Maincy
À voir aussi à Maincy (Seine-et-Marne)
- Maintenance d’un domaine historique, Château de Vaux-le-Vicomte, Maincy 19 septembre 2026
- Ateliers – « Grenouilles à la Fontaine » et « Grenouilles royales », Château de Vaux-le-Vicomte, Maincy 19 septembre 2026
- Fontainier d’art : un savoir-faire à découvrir, Château de Vaux-le-Vicomte, Maincy 19 septembre 2026
- Visite guidée – Secrets de conservateur, Château de Vaux-le-Vicomte, Maincy 19 septembre 2026
- Conférence – Les métiers du patrimoine hydraulique d’hier à aujourd’hui : qui sont les artisans de l’eau ?, Château de Vaux-le-Vicomte, Maincy 19 septembre 2026