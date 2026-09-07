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Dînons ensemble, Place des Fourneaux, Maincy

samedi 19 septembre 2026 · Place des Fourneaux · Maincy

Dînons ensemble, Place des Fourneaux, Maincy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place des Fourneaux
Adresse
Place des Fourneaux 77950 Maincy
Ville
77950 Maincy
Département
Seine-et-Marne
Tarif
200 personnes environs, 15 € le menu (plat, fromage, dessert) hors boissons

Dînons ensemble Samedi 19 septembre, 19h30 Place des Fourneaux Seine-et-Marne

200 personnes environs, 15 € le menu (plat, fromage, dessert) hors boissons

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Partagez un repas dans une ambiance festive et
conviviale. Organisé par le Comité des Fêtes de
Maincy, ce rendez-vous est l’occasion idéale de
prolonger les échanges et de profiter pleinement
de la soirée.

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Partagez un repas dans une ambiance festive et

©Mairie de Maincy

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