Diorama mécanique – musée du Matériel et de la maintenance, musée du Matériel et de la maintenance, Bourges

Informations pratiques

Diorama mécanique – musée du Matériel et de la maintenance 19 et 20 septembre musée du Matériel et de la maintenance Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée sort exclusivement deux de ses emblématiques véhicules pour une mise en scène mécanique : notre GMC lot 7 remorquera une de nos jeep ! Cette mise en scène sera l’occasion de revenir sur les notions de restauration-réparation tout en découvrant les méthodes de travail d’un mécanicien militaire.

En continu

musée du Matériel et de la maintenance (10h-12h / 14h-18h)

musée du Matériel et de la maintenance 7 bis Avenue de Dun, 18 000 BOURGES Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 68 74 39 https://www.instagram.com/museedumateriel https://www.facebook.com/p/Mus%C3%A9e-du-Mat%C3%A9riel-et-de-la-maintenance-61554336582376/ Situé au sein des Ecoles Militaires de Bourges, le musée du Matériel et de la maintenance retrace l’histoire de l’Arme du Matériel et de ses spécialités.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée sort exclusivement deux de ses emblématiques véhicules pour une mise en scène mécanique : notre GMC lot 7 remorquera une de nos jeep ! en…

musée du Matériel et de la maintenance ©