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Diorama mécanique – musée du Matériel et de la maintenance, musée du Matériel et de la maintenance, Bourges

samedi 19 septembre 2026 · musée du Matériel et de la maintenance · Bourges

Diorama mécanique – musée du Matériel et de la maintenance, musée du Matériel et de la maintenance, Bourges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
musée du Matériel et de la maintenance
Adresse
7 bis Avenue de Dun, 18 000 BOURGES
Ville
18000 Bourges
Département
Cher

Diorama mécanique – musée du Matériel et de la maintenance 19 et 20 septembre musée du Matériel et de la maintenance Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée sort exclusivement deux de ses emblématiques véhicules pour une mise en scène mécanique : notre GMC lot 7 remorquera une de nos jeep ! Cette mise en scène sera l’occasion de revenir sur les notions de restauration-réparation tout en découvrant les méthodes de travail d’un mécanicien militaire.

  • En continu
  • musée du Matériel et de la maintenance (10h-12h / 14h-18h)

musée du Matériel et de la maintenance 7 bis Avenue de Dun, 18 000 BOURGES Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 68 74 39 https://www.instagram.com/museedumateriel https://www.facebook.com/p/Mus%C3%A9e-du-Mat%C3%A9riel-et-de-la-maintenance-61554336582376/ Situé au sein des Ecoles Militaires de Bourges, le musée du Matériel et de la maintenance retrace l’histoire de l’Arme du Matériel et de ses spécialités.
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée sort exclusivement deux de ses emblématiques véhicules pour une mise en scène mécanique : notre GMC lot 7 remorquera une de nos jeep ! en…

musée du Matériel et de la maintenance ©

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