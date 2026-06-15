Disc-Golf Plateau du Lienz Barèges

Barèges

Disc-Golf

Plateau du Lienz BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-08-28 15:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Tous les vendredis, du golf avec frisbee sur pistes de ski !

RDV sur place ou place du cinéma à 13h45 pour co-voiturage. .

Plateau du Lienz BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 89 85 46

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English :

Every Friday, play frisbee golf on the ski slopes!

L’événement Disc-Golf Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65