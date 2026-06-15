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Disc-Golf Plateau du Lienz Barèges

Disc-Golf Plateau du Lienz Barèges vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Plateau du Lienz

Adresse : BAREGES

Ville : 65120 Barèges

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Barèges

Disc-Golf

Plateau du Lienz BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-08-28 15:30:00

Date(s) :
2026-07-10

Tous les vendredis, du golf avec frisbee sur pistes de ski !
RDV sur place ou place du cinéma à 13h45 pour co-voiturage.   .

Plateau du Lienz BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 89 85 46 

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English :

Every Friday, play frisbee golf on the ski slopes!

L’événement Disc-Golf Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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