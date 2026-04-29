Disparue — Marcela Santander Corvalán Les Laboratoires d’Aubervilliers Aubervilliers

Je suis accroupie. Je suis au sol. Je vois les choses d’en-bas. Les cheveux, les seins, le sexe, les jambes et le visage construisent cette danse « d’en-bas ». Plongée dans cette posture, je revisite la mémoire des gestes qui la constituent. Une posture millénaire, une posture d’attente, de travail, de magie ; une posture obscène, parfois difficile, inconfortable, dont on pourrait croire qu’elle empêche le mouvement. Je ne peux pas m’écrouler, je ne peux pas m’élancer, mes genoux sont pliés, je marche, je saute, je danse. Pour ce solo, je suis partie d´une posture extraite du duo Époque, pièce créée avec Volmir Cordeiro, en 2015, à partir de danses de femmes du XXe siècle. Nous nous étions alors inspirés d’une danse japonaise qu’on m’avait racontée et que je n’avais jamais vue. Une danse pour laquelle la danseuse était accroupie. Cette danse, toujours inconnue de moi, a continué de m’intriguer. À partir de cette ignorance et du désir de la voir un jour, j’ai pris cette posture et je l’ai mise au cœur d’une danse qui serait mienne, évocatrice de cette source riche d’inspiration. En explorant cette position accroupie, je fais un voyage dans le temps, depuis les Andes précolombiennes, jusqu’à ses résurgences les plus actuelles. Danses de boite de nuit, de club, mais aussi sous-terraine, dans cet espace très profond, en dessous du sol, inconnu et mystérieux. La posture devient un terrain fécond d’étude, un territoire, une archive vivante, une mémoire active. Marcela Santander Corvalán, Chorégraphe

Marcela Santander Corvalán,

franco–chilienne, a un parcours d’interprète, de chorégraphe et de pédagogue à l’international. Elle travaille avec l’histoire des archives et la mémoire comme outils de création. La problématique de l’inclusion dans les espaces d’art est au cœur de ses préoccupations. Depuis janvier 2025, elle codirige les Laboratoires d’Aubervilliers aux côté de Patricia Allio et Mara Teboul.

Programme complet de la soirée aux Labos

19H30-20H40 : Je ne sais pas t’écrire, mon amour — Sandra Calderan

21H00-21H40 : Disparue — Marcela Santander Corvalán

21H00-21H25 : SONGS OF GRIEF [LOVE ME TENDER] — Vanassay Khamphommala

22H00–00H00 : Projections en continu dans le jardin

22H00-22H25 : SONGS OF GRIEF [LOVE ME TENDER] — Vanassay Khamphommala

23H00-23H25 : SONGS OF GRIEF [LOVE ME TENDER] — Vanassay Khamphommala

Un événement dans le cadre de la Nuit Blanche 2026

Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris

En partenariat avec le réseau TRAM

Dans ce solo chorégraphique de l’artiste franco–chilienne Marcela Santander Corvalán, la position accroupie devient danse.

Le samedi 06 juin 2026

de 21h00 à 21h40

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T00:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T00:40:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T21:00:00+02:00_2026-06-06T21:40:00+02:00

Les Laboratoires d’Aubervilliers 41 Rue Lécuyer 93300 Aubervilliers

Métro -> 7 : Aubervilliers-Pantin Quatre Chemins (Aubervilliers) (Pantin) (339m)

Bus -> 152330 : Condorcet (Aubervilliers) (Pantin) (158m)

Vélib -> Jean Jaurès – Presles (215.39m)

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