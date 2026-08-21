Dispositif multimédia : atlas archéologique de Nîmes (Inrap), Musée de la Romanité, Nîmes

Informations pratiques

Dispositif multimédia : atlas archéologique de Nîmes (Inrap) 19 et 20 septembre Musée de la Romanité Gard

En accès libre dans le hall d’accueil du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez explorer le nouvel atlas archéologique de la Ville de Nîmes, conçu par l’Inrap.

Grâce à une cartographie interactive, cet outil numérique permet de découvrir les principaux sites archéologiques de la ville, accompagnés de notices et de focus thématiques offrant une vision synthétique des connaissances actuelles.

Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie +33448210210 https://museedelaromanite.fr Le parcours muséographique se déroule autour d’un atrium central où est évoqué le site fondateur de la cité : la source de la Fontaine. Conçu selon un schéma chronologique, il comporte quatre sections : l’âge du Fer, l’époque romaine, l’époque médiévale et le legs de l’Antiquité. Les principaux thèmes illustrant chaque période se rapportent à l’urbanisme et à l’architecture publique, aux formes de l’habitat, au décor domestique, aux objets de la vie quotidienne, à l’économie (agriculture, artisanat, commerce), aux témoignages de la vie spirituelle (religions et pratiques funéraires) et aux productions artistiques. La diffusion des contenus du musée est facilitée par la contextualisation des artefacts exposés quand cela est possible, et par l’intégration dans le parcours muséographique de supports numériques divers. En voiture : Autoroute A9 ou A54 sortie Nîmes centre – direction centre-ville. Parking relais A54 Caissargues puis Trambus ou parking Indigo Nîmes Arènes. Arrêt minute au niveau du restaurant « Le Cheval Blanc – Wine Bar » pour les personnes à mobilité réduite. Trambus : lignes 1,2 et 4 – Arrêt Arènes ou Musée de la Romanité (12 minutes depuis le parking relais A54). Train : gare TGV Nîmes Centre à 10mn à pied, ou gare Nîmes-Pont-du-Gard. Avion : aéroport de Nîmes Grande Provence Méditerranée.

Venez explorer le nouvel atlas archéologique de la Ville de Nîmes, conçu par l’Inrap.