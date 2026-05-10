Distraction / Fantasia Malware / Nuit blanche – Jardin des Traverses Jardin des traverses Paris

Vidéo, Installation, Performance, Musique, Exposition, Jeu vidéo

Dans le cadre de la Nuit Blanche, le Jardin des Traverses accueille une rencontre entre deux collectifs explorant le jeu vidéo comme médium artistique : Fantasia Malware, basé à Berlin, et Distraction, collectif parisien. À travers installations jouables, films et performances, leurs pratiques interrogent les formes narratives vidéoludiques, les mondes virtuels et les récits qu’ils produisent, entre fiction, autobiographie et critique sociale.

L’exposition rassemble plusieurs œuvres.

Chevalhalla (Florie Souday, 2026) plonge le public dans un purgatoire peuplé de chevaux issus de jeux vidéo. Le joueur incarne une monture oubliée et traverse un monde où coexistent des équidés venus de différents univers, adoptant le point de vue de ces compagnons essentiels mais souvent négligés.

Into the Heavens suit deux bouffons cherchant à fuir une figure d’autorité oppressive, tandis que Landlords raconte une vie à travers cinq propriétaires, entre poème visuel et critique de la reproduction du capital. The Life of Saint Fiona Bianco Xena est une œuvre interactive où l’histoire d’une femme se transforme selon les regards, interrogeant la fabrication des récits publics.

Plusieurs projets explorent la mémoire, les ruines et les espaces fantômes. Where Do Dead Malls Go? propose l’exploration d’un centre commercial abandonné inspiré de l’esthétique PlayStation 1, entre urbex, fascination pour les ruines contemporaines et réflexion sur le déclin du capitalisme tardif. Biskra Palms construit un espace fictionnel à partir d’un parc californien inspiré d’une oasis algérienne, mêlant mémoire familiale, migrations, deuil et mirages. Rayon Vert est une expérience d’écriture interactive où le joueur devient l’auteur apparent d’un texte qu’il ne contrôle pas entièrement, interrogeant responsabilité et attachement.

Enfin, The unraptured birds dive in the pacific blue forever, film réalisé à partir de The Sims 2, explore la vieillesse, la mort et la persistance des personnages après leur disparition, dans une atmosphère contemplative inspirée d’un paradis numérique.

L’ensemble de l’exposition envisage le jeu vidéo comme un espace de création, de mémoire et de projection, capable d’accueillir des récits intimes, politiques et spéculatifs, où les mondes virtuels deviennent des lieux habités par nos fantômes contemporains.

Arts et Jeu vidéos au Jardin des Traverses.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 19h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Jardin des traverses Face à la station de Tram Diane Arbus 75018 Paris



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