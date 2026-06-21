Dixit Dominus de Vivaldi et Requiem de Fauré Temple de la Rue Madame Paris vendredi 26 juin 2026.

Programme :

– Dixit Dominus d’Antonio Vivaldi

– Requiem de Gabriel Fauré

Direction : Xavier Le Maréchal ; Piano : Fanyu Zeng

Entrée libre selon les places disponibles.

Les voix des ensembles vocaux résonnent au Temple de la Rue Madame.

Le vendredi 26 juin 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit

Entrée libre selon les places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T20:00:00+02:00_2026-06-26T21:30:00+02:00

Temple de la Rue Madame 58 rue Madame 75006 Paris

https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR



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