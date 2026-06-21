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Dixit Dominus de Vivaldi et Requiem de Fauré Temple de la Rue Madame Paris

Dixit Dominus de Vivaldi et Requiem de Fauré Temple de la Rue Madame Paris

Dixit Dominus de Vivaldi et Requiem de Fauré Temple de la Rue Madame Paris vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Temple de la Rue Madame

Adresse : 58 rue Madame

Ville : 75006 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : <p>Entrée libre selon les places disponibles.</p>

Programme :

Dixit Dominus d’Antonio Vivaldi

Requiem de Gabriel Fauré

Direction : Xavier Le Maréchal ; Piano : Fanyu Zeng

Entrée libre selon les places disponibles.

Les voix des ensembles vocaux résonnent au Temple de la Rue Madame.
Le vendredi 26 juin 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit

Entrée libre selon les places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-26T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T20:00:00+02:00_2026-06-26T21:30:00+02:00

Temple de la Rue Madame 58 rue Madame  75006 Paris
https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR


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