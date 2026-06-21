Dixit Dominus de Vivaldi et Requiem de Fauré Temple de la Rue Madame Paris
Dixit Dominus de Vivaldi et Requiem de Fauré Temple de la Rue Madame Paris vendredi 26 juin 2026.
Programme :
– Dixit Dominus d’Antonio Vivaldi
– Requiem de Gabriel Fauré
Direction : Xavier Le Maréchal ; Piano : Fanyu Zeng
Entrée libre selon les places disponibles.
Les voix des ensembles vocaux résonnent au Temple de la Rue Madame.
Le vendredi 26 juin 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit
Entrée libre selon les places disponibles.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-26T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T20:00:00+02:00_2026-06-26T21:30:00+02:00
Temple de la Rue Madame 58 rue Madame 75006 Paris
https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR
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