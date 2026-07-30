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Django Lovers JASS CLUB PARIS Paris

jeudi 1 octobre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris

Django Lovers JASS CLUB PARIS Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Lieu
JASS CLUB PARIS
Adresse
141 Rue de Tolbiac
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
Prévente : 10 EUR Tarif plein : 19 EUR Tarif réduit : 15 EUR

Au fil du concert, les ballades les plus tendres répondent aux envolées virtuoses et aux rythmes entraînants, offrant une palette d’émotions où se côtoient intensité, élégance et plaisir de jouer. Venez danser, venez pleurer, soyons vivants tous.tes ensembles !

Fédia Amice / guitare

Lucas Milang / guitare

Latyr Boye / contrebasse

Inspiré par l’héritage de Django Reinhardt, le trio revisite les grands classiques du jazz manouche et les airs qui ont nourri son univers musical.
Le jeudi 01 octobre 2026
de 19h30 à 20h30
payant Prévente : 10 EUR
Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-01T22:30:00+02:00
fin : 2026-10-01T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-01T19:30:00+02:00_2026-10-01T20:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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