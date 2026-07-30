Django Lovers JASS CLUB PARIS Paris

Informations pratiques

Au fil du concert, les ballades les plus tendres répondent aux envolées virtuoses et aux rythmes entraînants, offrant une palette d’émotions où se côtoient intensité, élégance et plaisir de jouer. Venez danser, venez pleurer, soyons vivants tous.tes ensembles !

Fédia Amice / guitare

Lucas Milang / guitare

Latyr Boye / contrebasse

Inspiré par l’héritage de Django Reinhardt, le trio revisite les grands classiques du jazz manouche et les airs qui ont nourri son univers musical.

Le jeudi 01 octobre 2026

de 19h30 à 20h30

payant Prévente : 10 EUR

Tarif plein : 19 EUR

Tarif réduit : 15 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-01T22:30:00+02:00

fin : 2026-10-01T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-01T19:30:00+02:00_2026-10-01T20:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



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