Django Lovers JASS CLUB PARIS Paris
vendredi 2 octobre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris
Informations pratiques
Au fil du concert, les ballades les plus tendres répondent aux envolées virtuoses et aux rythmes entraînants, offrant une palette d’émotions où se côtoient intensité, élégance et plaisir de jouer. Venez danser, venez pleurer, soyons vivants tous.tes ensembles !
Fédia Amice / guitare
Lucas Milang / guitare
Latyr Boye / contrebasse
Inspiré par l’héritage de Django Reinhardt, le trio revisite les grands classiques du jazz manouche et les airs qui ont nourri son univers musical.
Le jeudi 01 octobre 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR
Prévente : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-02T00:30:00+02:00
fin : 2026-10-02T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-01T21:30:00+02:00_2026-10-01T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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