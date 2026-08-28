Informations pratiques

Langeac

Docteur c’est grave ? | Université pour tous

Centre socio culturel Langeac Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 14:30:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Docteur c’est grave ? , Réflexions sur la santé avec le Docteur Michel VIALLET (cardiologue).

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Centre socio culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 80 43 70 langeacuniversitepourtous@gmail.com

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English :

Doctor, Is It Serious? Reflections on Health with Dr. Michel VIALLET (cardiologist).

L’événement Docteur c’est grave ? | Université pour tous Langeac a été mis à jour le 2026-08-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier